В районе Соколиная Гора в ВАО возводят церковь в честь преподобного Александра Свирского

В рамках столичной программы по строительству православных храмов шаговой доступности советник мэра и патриарха Владимир Ресин провел 12 июля выездное совещание.

В районе Соколиная Гора в Восточном административном округе возводят церковь в честь преподобного Александра Свирского. Она рассчитана на 550 прихожан. Объект находится на высокой стадии готовности. Уже установлены купола и крест. Общая высота сооружения - 16 метров. В архитектуре храма воплощены зодческие традиции севера и северо запада России 15-16 веков.

Полностью завершить работы планируют в следующем году.