Собянин рассказал об экспедиции столичных школьников в местах боев ВОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 12 учеников из школы №1788 отправились в экспедицию на границу с Калужской областью - в деревню Кузовлево, где в 1941 году находилась линия обороны Москвы и велись ожесточенные бои.

"Ребята обнаружили останки пяти бойцов и солдатский медальон. В результате экспертизы удалось установить имя рядового, пропавшего без вести, - Синицына Александра Михайловича", - написал глава города в телеграме.

Всего школьники нашли более 10 артефактов, в том числе гильзы, советскую каску, штык от винтовки Мосина.

Раскопки прошли в рамках всероссийской акции "Вахта памяти".