Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором говорится, что задачи Меморандума Россия - ООН не были решены из-за санкций Запада.

Уточняется, что были проработаны пять задач: разморозка зарубежных активов российских компаний, переподключение профильного Россельхозбанка к системе платежей SWIFT, возобновление закупок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Ни одну из задач не решили ввиду деструктивной линии западных столиц, прежде всего - Брюсселя. ЕС продолжает наращивать незаконные односторонние санкции против России, сказано в сообщении.