На Солнце начался быстрый рост вспышечной активности

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила, что с середины дня 11 июля на Солнце наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, передает "Интерфакс".

Речь идет в том числе об обратной стороне Солнца, не видимой с Земли. Ее в настоящее время наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter.

"Иными словами, рост активности имеет глобальный характер", - сказано в сообщении.

За неполных двое суток на Солнце произошло 17 вспышек, говорят ученые.