Гладков назвал террором удар ВСУ по спорткомплексу в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в посте в телеграме назвал удар ВСУ по спорткомплексу "Белгород-Арена" очередным доказательством того, что враг намеренно бьет по гражданским объектам, и что его задача - террор.

12 июля два гражданских объекта в Белгороде подверглись атаке ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов ударил по зданию спортивного комплекса "Белгород-Арена", там проходили занятия. Произошло возгорание крыши. О пострадавших не сообщается.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент в разговоре с РИА Новости, заявила, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью и историей.