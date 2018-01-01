Собянин: В Боткинской больнице лечат пациентов с редкими и сложными патологиями

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в телеграме, что в Боткинской больнице продолжают развивать современные методы лечения пациентов с редкими и сложными патологиями.

"С 2018 года в Московском офтальмологическом центре клиники проводятся операции по трансплантации роговицы глаза. До этого такие сложные вмешательства москвичи могли пройти только в федеральных больницах и за рубежом. Сегодня на базе центра делают около 120 операций в год. Они проводятся с применением уникального оборудования: операционных микроскопов, лазеров, специализированных микрохирургических инструментов", - написал глава города.

Восстановление после операции проходит в кратчайшие сроки - пациентов выписывают на 1-3 день после операции.

"Работа офтальмологического центра ММНКЦ им. С.П. Боткина дает возможность сохранить или вернуть зрение сотням москвичей ежегодно", - добавил мэр.