На импорт в США товаров из ЕС и Мексики введут пошлины в 30%

Дональд Трамп заявил, что с 1 августа при импорте в США товары из стран Евросоюза и Мексики будут облагаться пошлинами в размере 30%.

Как уточняет "Интерфакс", об этом говорится в письме главы Белого дома председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Аналогичное письмо было адресовано президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.

Фон дер Ляйен при этом уже отреагировала, заявив, что рассчитывает заключить с Вашингтоном торговую сделку до 1 августа. Если сделать этого не удастся, добавила глава ЕК, будут введены ответные меры.