В Москве побит установленный 122 года назад температурный рекорд

В субботу днем, 12 июля, температура в Москве достигла рекордных для этого дня плюс 34,6 градуса. Как сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, побит установленный в 1903 году температурный рекорд для этого дня.

"В 1903 году температура была 34,5 градуса, а в 15:00 на одну десятую градуса превысила этот рекорд - 34,6", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что это характеристика экстремальной температуры.

При этом, по словам метеоролога, в ближайшие дни начнется постепенное понижение температурных показателей.