Ксения Бородина не стала скрывать новости о беременности от Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков в начале лета стали мужем и женой, а 23 июня с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе Villa Michetti.

Телеведущая за вечер сменила три платья, жених переодевался дважды. Для молодых и гостей пели Владимир Пресняков, Иванушки International, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti. Поговаривают, что на праздник Ксения потратила около 10 миллионов рублей, из них только 3 миллиона ушло на декор — огромные серебряные сферы.

Стоя перед алтарем, жених и невеста произнесли клятвы любви и верности. В своей речи Сердюков сделал акцент на расширении семьи. Он заявил Ксении, что требует от нее наследника, и пообещал, что не успокоится, пока она не забеременеет.

После таких заявлений поклонники Бородиной едва ли не каждый день задают вопрос, когда же случится радостное событие. Одна из подписчиц и вовсе написала Ксении, что увидела во сне ведущую беременной. Звезда "Дома-2" решила на это ответить. Ксения не стала делать интригу и скрывать свое положение, она сообщила, что пока не беременна.

"Это пишут мне каждый день. Наверно для всех по логике вещей, если замуж, то сразу беременность. Тут никто от этого не отказывается, все только за", — написала Бородина на своей странице в соцсети.



Ответила ведущая и на вопрос: "Когда будет третий ребенок?". "Как только, так сразу", — заявила Ксения.

Напомним, этот брак стал для бывшей ведущей "Дома-2" третьим. Ранее ведущая была замужем за бизнесменами Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. Оба брака принесли Бородиной дочерей.