Американская бронемашина "MaxxPro" доживает последние мгновения. Точным попаданием нашего беспилотника отправляется на свалку. А это некогда активный пункт временной дислокации ВСУ в Воскресенке. Личный состав врага застигнут врасплох.

Как бы уверенно ни выполнялись задачи на поле боя, отработка штурмовых навыков в тылу не прекращается ни на минуту. Учебный налет на дронах - 100 часов, после - реальные боевые действия. Немаловажно знать, как противостоять атакам противника с воздуха. Штурмовики Ивановского соединения ВДВ передают опыт. Чтобы действовать "на автомате" в случае атаки беспилотников- камикадзе, новобранец должен отработать навыки заранее.

В освобожденных населенных пунктах саперы разминируют дороги, связисты повсеместно восстанавливают поврежденные каналы передачи информации. Вот кадры работы с харьковского направления: чтобы не раскрыть местонахождения узлов и станций, бойцы действуют поодиночке или малыми группами. Главное - поддержка связи между подразделениями.

Грушевское и Новохатское российские войска взяли штурмом. После тщательной проработки местности начали атаку. И, не давая опомниться убегающему в панике противнику, пошли на прорыв еще в трех соседних деревнях: Полтавке, Попов Яре и Мирном. Все, кто еще может сопротивляться, отступают в сторону своего главного укрепрайона - Константиновки. Но она - под непрерывным огнем российских батарей.

В Запорожской области российскими войсками взято под контроль Каменское. Спасаясь от наших штурмовиков, целое отделение ВСУ прячется в блиндаже. После детонации снаряда шансов спастись у противника не осталось.