Герои СВО: рядовой Нестеров спас сослуживцев из-под завалов

Гвардии старший лейтенант Артур Дагаажик руководил перемещением гаубицы "Д-30" на огневую позицию в заданный район. Прибыв к месту назначения, он обнаружил приближающийся тяжелый дрон "Баба-Яга" и открыл по нему огонь из штатного оружия. Беспилотник взорвался в воздухе. Экипаж по команде офицера свернул орудие и переместился на запасную позицию.

Рядовой Виталий Нестеров, доставляя продовольствие и боекомплекты на передовую, спас жизни нашим военным. Они оказались заблокированы в здании, разрушенном в результате удара вражеской артиллерии. Виталий разобрал завал и вызвал группу эвакуации. Он продолжил идти по маршруту и получил ранение - неподалеку разорвалась мина. Рядовой оказал себе помощь и смог доставить груз нашим бойцам.