Минобороны показало видео работы вертолетной поисково-спасательной группы

Российские военные уверенно развивают наступление практически по всей линии фронта. Наносят поражение технике и живой силе ВСУ на передовой и в тылу. Надежную поддержку с воздуха штурмовым отрядам оказывает армейская авиация.

Ударные вертолеты выходят на заданный маршрут под надёжным прикрытием поисково-спасательного Ми-8. На его борту - группа огневой поддержки и медики. При возникновении нештатной ситуации они оперативно прибывают на место происшествия, чтобы оказать помощь экипажам и при необходимости эвакуируют пилотов в пункт постоянной дислокации.