В Вологодской области рассказали о состоянии пострадавших при обрушении моста

В Вологодской области между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе во время крестного хода обрушился подвесной пешеходный мост через реку Юг. На нем в этот момент находились около 25 человек.

Глава Никольского округа Дмитрий Мишенев сообщил, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Санавиацией ее планируют доставить в Вологду.

Два человека остаются в Центральной районной больнице, еще два находятся под наблюдением в больнице города Никольска.

Местные СМИ пишут, что мост был подвесным и у него оборвались тросы.