Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева

Посольство в Париже передало в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева, в котором он просит Владимира Путина помочь с возвращением в Россию.

"Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на родину своих предков - в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в телеграме.

Как отметили в посольстве, с потомком знатного рода, сделавшим значительный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества, поддерживаются тесные связи.