Пещера в Башкирии стала объектом наследия ЮНЕСКО

Статус объекта природного наследия ЮНЕСКО Каповой пещере (Шульган-Таш) присвоили эксперты в Париже. Об этом сообщила организация по итогам 47-й сессии Комитета всемирного наследия.

На стенах пещеры нанесены рисунки которым 16-20 тысяч лет. Еще одной находкой стал пигмент голубого цвета в наскальной живописи. Дело в том, что ранее ученые думали, что древние люди могли добыть только красный, черный и охристый цвета.

Эта пещера является единственным в России музеем наскального искусства эпохи палеолита.