Мощная гроза оставила без света 22 тысячи человек в Новгородской области

Мощная гроза оставила без света почти 500 населённых пунктов Новгородской области. В них проживает более 22 тысяч человек. Энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть электричество в дома.

Над регионом пронёсся обширный фронт с градом, ливнями и шквалистым ветром. Чёрные тучи буквально сплошной полосой ползли по небу. После разгула стихии затоплены дороги, сорваны крыши, на улицах лежат вырванные с корнем деревья.

А в Нижнем Новгороде всю ночь сверкали молнии. Удачными кадрами очевидцы делятся в соцсетях. Разряды непрерывно пронзали небо, в кадр попали и тонкие нити и мощные вспышки. На город затем обрушился дождь. Погода продолжит удивлять: синоптики обещают ещё несколько дней аномальной жары.