Для тушения крупного природного пожара в Крыму задействовали авиацию

Обугленные деревья, выгоревшие участки степи и лесной зоны - площадь пожара в Симферопольском районе составляет 118 гектаров.

"Привлечена группировка. За ночь ухудшения ситуации не допущено. Площадь не увеличилась. Основная работа - это прошивка тлеющих деревьев, пней", - сообщил Аркадий Ожигин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Накануне работала авиация. Два вертолета совершили четыре десятка сброса воды.

Чтобы предотвратить распространение пожара, трактор создаёт защитные полосы. Там, где позволяет расстояние, проходит пожарная машина. Спасатели проливают очаги возгорания. В труднодоступных местах работают с помощью ранцев. Спасатели используют даже квадроциклы и гусеничный транспортёр-тягач, чтобы пробраться сквозь чащу леса.

Сейчас угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Но в селе Прудовое, что в двух километрах от пожара, дежурили автобусы на случай эвакуации людей. В Крыму действует режим чрезвычайной пожарной опасности. Высокая температура и минимальные осадки. Выгоревшая на солнце трава может воспламениться в считанные секунды. Прокуратура уже взяла под контроль ситуацию, связанную с ландшафтным пожаром.