Больше 100 палестинцев погибли за сутки на фоне переговоров по Газе

Переговоры о перемирии в Газе снова зашли в тупик. По данным зарубежных СМИ, свой вариант сделки представил Катар, именно в Дохе продолжаются непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Тель-Авив предложение принял, а представители палестинского движения ответили отказом.

Посредники ждут новый план по выводу войск. Пока что проект не устраивает власти анклава, там считают, что карта действий не что иное, как перегруппировка сил ЦАХАЛ. Переговоры длятся неделю, на их финальной стадии к диалогу должен присоединиться спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Между тем, удары по сектору идут каждый день. Только за минувшие сутки от израильских атак погибло 110 палестинцев. По данным телеканала "Аль-Джазира", 34 человека были убиты в очереди за продовольственными пайками около пункта распределения гуманитарной помощи.