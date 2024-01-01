В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились несовершеннолетние фигуранты

В деле о покушении на журналистку Ксению Собчак и главного редактора RT Маргариты Симоньян появились три новых фигуранта. Все они — несовершеннолетние.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Он будет действовать до середины октября.

Кроме того, эти же подростки обвиняются в избиении "людей азиатской внешности" (так указано в материале агентства).

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян в июле 2024 года. Тогда в в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88". За каждое убийство преступникам пообещали 1,5 млн рублей. Действовали молодые люди по указанию Службы безопасности Украины.

При обысках были изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, а также ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, средства связи.