Сына режиссера сериала "Моя прекрасная няня" объявили в розыск

МВД объявило в розыск сына режиссера популярных сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Василия Кирющенко**. Он является одним из лидеров запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.

В карточке Кирющенко в базе МВД не указана статья, по которой он разыскивается.

Агентство РИА Новости сообщает, что в отношении Василия Кирющенко в России расследуются дела о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

В июне Кирющенко был внесен в перечень террористов и экстремистов.

Ранее стало известно, что в деле о покушении на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян появились новые фигуранты. Это трое несовершеннолетних, которых также обвиняют в других преступлениях.

* "Русский добровольческий корпус" (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.