Ливни, град и штормовой ветер: Центральная Россия приходит в себя после удара стихии

В МЧС предупреждали: погода резко ухудшится. Прогнозы сбылись: Москву и Подмосковье накрыло ливнями, а местами и градом.

Дожди после рекордных температур остудили город хоть на какое-то время. По данным синоптиков, в столице за сутки выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков. В Зеленограде ветер оказался настолько сильным, что снес вышку связи.

Ливни стеной и шторм – в Новгородской области. Со строек навстречу автомобилям летит профнастил, дороги преграждают деревья, а отдыхающих просят срочно покинуть пляжи. Темнота и в небе, и на земле – из-за непогоды во мглу погрузились почти 500 населенных пунктов. Без света остались 22 тысячи человек. Энергетики восстанавливают подачу электричества в жилые дома.

Нижегородскую область накрыла мощная гроза. В небе разыгралось настоящее световое шоу.

Северная столица к непогоде привыкла, но всё же к такому крупному граду жители готовы не были. В Ленобласти объявили "оранжевый" уровень опасности.

Удар стихии по Самарской области был недолгим, но болезненным. Ураган с корнем выворачивал деревья по всему региону. Сильный ветер испортил отдых кемперам, которые разбили лагерь в посёлке Гранный.

Разбушевалась и Волга – любители водного отдыха в спешке затягивали на берег лодки. Удалось не всем. При крушении плавучего дома погибла женщина. Всего же непогода в Самарской области унесла жизни пяти человек.

В Забайкалье из-за сильных ливней река Чита вышла из берегов – уровень воды достиг критической отметки почти в 2 метра. Жителей подтопленных районов эвакуировали. Вода подтопила более 200 приусадебных участков. Сейчас, по словам местной администрации, причин для паники нет. И всё же расслабляться не стоит: синоптики сообщают о сильных дождях в Забайкалье и некоторых регионов Центральной России в ближайшие два дня.