Трамп позарился на российские активы: план президента США раскрыли накануне "дня X"

У Дональда Трампа есть почти 9 миллиардов долларов, которые он может направить на военную помощь Украине. Об этом сообщает телеканал CBS News. Часть суммы - из замороженных российских активов. По данным журналистов, президент США их использует, если соберется дать некий сигнал России. Пока же хозяин Белого дома сосредоточен на торговой войне. В частности, о 30-процентных тарифах объявлено Евросоюзу.

В преддверии понедельника - дня X, когда Трамп пообещал озвучить некий сюрприз для Москвы - западные журналисты бросились соревноваться друг с другом: у кого источники достовернее. CBS News утверждает: чтобы помочь Украине, глава Белого дома готов на радикальные меры — конфисковать у России 5 миллиардов долларов из замороженных активов.

"Американские официальные лица сообщили CBS News, что у президента Трампа есть 3,85 миллиарда долларов неизрасходованной власти президентского фонда времён Байдена, которую можно использовать для отправки американской военной техники в Украину. Бывшие чиновники также сообщили CBS News, что президент имеет полномочия конфисковать около 5 миллиардов долларов иностранных российских активов и направить эти средства Украине, хотя ни он, ни бывший президент Джо Байден не воспользовались этой возможностью", - говорится в материале.

Робкие надежды, что Трамп, возможно, надавит на Москву, что называется, рублем, рождены не просто так. Европа пребывает в шоке от новости, что с 1 августа ЕC будет обложен 30% пошлинами на импорт товаров в Америку. Среди еврочиновников сначала пару дней царило отрицание. Следом пришла стадия торга. С ультиматумом выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Введение 30-процентных тарифов на экспорт ЕС нарушит ключевые трансатлантические цепочки поставок, что негативно скажется на бизнесе, потребителях и пациентах по обе стороны Атлантики. Мы готовы продолжать работать над достижением соглашения к 1 августа. В то же время мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие пропорциональных контрмер при необходимости", - заявила она.

Ответными мерами Трампу угрожает и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Сохраняя европейское единство, именно комиссия должна сегодня в полной мере продемонстрировать решимость Союза твёрдо отстаивать европейские интересы. В частности, это означает ускорение подготовки убедительных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов, включая механизм противодействия принуждению, если соглашение не будет достигнуто до 1 августа", - заявил он.

Все угрозы Дональд Трамп пока игнорирует и никак не комментирует. У него есть дела поважнее. В годовщину покушения в Пенсильвании президент дал интервью своей невестке Ларе, где как всегда занимался любимым делом — хвалил себя.

"Что касается военной области, НАТО, вы видели, я решил проблему НАТО на прошлой неделе. И теперь каждая страна платит значительно больше, где-то с 2 до 5 процентов. И они платят не два, а пять. И это более триллиона долларов в год. И теперь у нас есть весомый голос в НАТО. У нас действительно не было особого голоса при Байдене. У вас вообще не было голоса. Он не знал, где находится", - заявил Трамп.

В неведении пребывают и в Киеве. До сих пор не очень ясно: в каком количестве и номенклатуре США возобновят поставки вооружений Украине. Трамп как всегда ответил на все вопросы туманно. Процесс попытался ускорить экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Он предложил Штатам передавать украинцам ракеты с истёкшим сроком эксплуатации. Как при этом помогут фронту снаряды, пригодные для утилизации, Залужный не пояснил.