От твиста до болеро: оркестр Росгвардии дал концерт в столичном парке

Послушать живую музыку в исполнении оркестра можно не только в концертных залах столицы, но и под открытым небом.

В рамках спецпроекта фестиваля "Спасская башня" для посетителей парка "Радуга" - популярного места отдыха на востоке Москвы - дал концерт сводный музыкальный коллектив дивизии оперативного назначения войск Росгвардии.

Оркестр исполнил популярные отечественные и зарубежные шлягеры: от твиста "Лучший город Земли" до кубинского болеро и джаза. Даже в рекордную жару многие слушатели не смогли отказать себе в удовольствии станцевать под зажигательные мелодии.