Российские мотострелки и десантники штурмуют укреплённые позиции неонацистов на западной окраине Часова Яра. Практически весь город под контролем российской армии. Освобождение этого узла обороны ВСУ позволит нашим бойцам продвинуться к Славянску и Краматорску. Тяжёлая ситуация для киевских радикалов и на Красноармейском направлении. Начался штурм Димитрова, который на Украине называют Мирноградом.

Дрон стремительно набирает высоту. Оператор ведет беспилотник к заброшенному дому на окраине Димитрова. Контрольный облет. В объективе - наглухо закрытый гараж. Окна, забранные щитами и занавесками. Во дворе – ни души. Казалось, маскировка 100-процентная. Но разведчики перехватили радиосигнал. Выяснилось, что внутри примерно 8 националистов и целый склад ударных дронов. На объект навели артиллерию. Все, что осталось от секретной базы ВСУ: три стены и груда обломков, разбросанных в радиусе 50 метров.

"БПЛА – первостепенная цель, потому что они и по пехоте работают, и по технике работают, также они разведданные передают, поэтому сначала надо выявить их пункты и точки БПЛА и потом уже разбираем опорные пункты", - говорит Константин Провоторов, оператор-наводчик танка.

С уничтожения пунктов управления накануне российские войска начали штурм Димитрова. Первые мобильные огневые группы уже просочились вглубь кварталов и улиц. Ситуация для ВСУ в населенном пункте - патовая. Димитров, как и соседняя Константиновка, практически в окружении. Чтобы не придумали сейчас киевские генералы, в любом случае, придется выбирать одно из двух: или бандеровцы выйдут с поднятыми руками, или их вынесут. Но уже в черных мешках.

Главная проблема Константиновского гарнизона: отрезанные на 90 процентов тылы. Трассы на Дружковку и Краматорск, откуда привозили подкрепление, под постоянным огнем российской артиллерии и авиации. Кроме того, наши операторы беспилотников начали перехватывать вражеские дроны-камикадзе. Точнее, проникать в каналы видеосвязи и контролировать весь путь квадрокоптера, от старта до места падения. Это позволяет эффективно уклоняться от налетов противника. И уводить его заминированные воздушные аппараты в сторону от наших позиций.

Но самое тяжелая ситуация для ВСУ в Донбассе сложилась в Часовом Яре. В линии обороны Донецкого фронта он все больше напоминает дверь, которая висит на одной петле. Российские подразделения контролируют почти весь город. Снабжение и пути отхода отрезаны. А в последние три дня киевский генштаб и вовсе заговорил о том, что Часов Яр потерял свою функцию главного опорного и логистического узла. Освобождение этого укрепрайона неизбежно приведет к тому, что рухнут все надежды удержать Славянск и Краматорск.