Лера Кудрявцева сделала заявление о неизлечимо больном муже: "Я боюсь, что он умрет. Это страшно"

Телеведущая и хоккеист Игорь Макаров многим кажутся идеальной парой. Но на самом деле брак, которому больше 10 лет, трещит по швам. Лера Кудрявцева измотана нескончаемой борьбой с болезнью мужа.

Пару лет назад Лера призналась, что ее муж страдает от зависимости к спиртному. С годами проблема настолько усугубилась, что переросла из вредной привычки в настоящую болезнь. Кудрявцева считает, что алкоголизм Макарова неизлечим. После выхода из очередного рехаба, хоккеист не может продержаться и полугода.

"Я стала „созависимой“. Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай бог, что произойдет — я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина. Я просто очень устала. Девочки милые, как это страшно", — поделилась Лера на своей странице в соцсети.

Следом Кудрявцева записала голосовое сообщение, в котором отчетливо слышно, что она плачет. По словам ведущей, она давно пытается спасти мужа, но после каждого лечения все становится только еще хуже, а учитывая ее профессию, Лера не может ни с кем поделиться своими проблемами, ей приходится улыбаться людям, когда хочется забиться в угол и рыдать от бессилия.

"Я делала все, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. На работе — улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума", — призналась Кудрявцева.

Сейчас Лера опустила руки, сил бороться за Игоря у нее больше нет. Макаров в очередной раз сорвался, хотя совсем недавно они всей семьей отдыха в Турции, и казалось, что жизнь наладилась. "Только очередной рехаб давал мне возможность „продышаться“. Но невозможно ничего сделать. Просто невозможно", — заключила телеведущая.