Собянин: Два современных детских сада построят на севере Москвы

Сразу два современных детских сада с бассейнами появятся на севере Москвы. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, оба дошкольных учреждения возведут за счет инвестора на территории нового жилого комплекса на Алтуфьевском шоссе.

Детсады рассчитаны на прием в общей сложности более четырёхсот детей. Помимо возможности занятий плаванием, для маленьких посетителей оборудуют музыкальный и физкультурный залы. Во дворе появятся разнообразные площадки с беседками и игровые зоны. Сейчас идут отделочные работы и благоустройство территории.

По окончании строительства оба здания передадут в столичную систему образования.