Путин раскрыл истинную причину противоречий между Западом и Россией

В основе противоречий между Западом и Россией лежит не идеология СССР, как казалось прежде, а геополитика. Такое заявление сделал Владимир Путин в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.

По словам президента, долгое время существовало убеждение, что причиной проблем во взаимоотношениях между Западом и СССР были идеологические разногласия.

"С одной стороны, коммунистический режим, и многие считали его тиранией фактически, а с другой стороны, демократический мир во главе с Соединёнными Штатами. И многие считали, и я в том числе, как ни странно, я же столько лет, почти 20 лет, в разведке проработал Советского Союза, я тоже так считал, что главное противоречие – это идеологического характера", - сказал Путин.

Однако даже после распада СССР у Запада осталось не просто наплевательское отношение к интересам России, а желание достичь геополитических преимуществ. Путин признал, что даже став президентом, не сразу это понял.

Путин рассказал, что в начале своей президентской карьеры пытался объяснять западным партнерам факты пренебрежения интересами Москвы. Те в ответ кивали головой, обещали "навести порядок", но делали все "ровно наоборот". Тогда-то президент России и убедился в мысли, что идеология имела значение, но в основе противоречий все же лежит геополитика.

Ранее Владимир Путин заявил, что все нынешние проблемы начались после развала Советского союза. По словам президента, Запад пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну и насылал орды международных террористов.