Министерство обороны представило новую сводку из зоны специальной военной операции.

В ведомстве сообщили, что подразделения Вооруженных сил освободили два населенных пункта: Николаевку и село имени Карла Марка в ДНР.

Также в зоне спецоперации уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot. Кроме того, Вооруженные силы нанесли удары по предприятию ВПК Украины и центру подготовки операторов БПЛА.

Всего ВСУ потеряли за сутки около 1220 военных и 215 дронов самолетного типа.