Президент Ирана получил ранения при израильской атаке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пострадал в результате удара Израиля по Тегерану. Это произошло еще 16 июня, однако известно стало только сейчас.

По данным агентства Fars, удар был нанесен по зданию, в котором проходило заседание Высшего совета национального безопасности. Всего было выпущено шест ракет. Удар был нанесен по входам и выходам из здания, чтобы отрезать пути отхода и перекрыть поток воздуха.

Пезешкиан и еще несколько человек смогли выбраться из здания через экстренный выход. При эвакуации президент Ирана получил незначительные травмы ног.

В Иране предполагают, что в планировании удара по зданию, в котором находился Масуд Пезешкиан, участвовали внедренные израильские шпионы.

Израиль начал наносить удары по Ирану 13 июня. Операция длилась 12 дней.