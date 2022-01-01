Самый большой и молодой в Москве: как живет район Вороново

Этот район - самый большой в Москве. А вот жителей тут всего около 10 тысяч. Здесь - малая родина матрёшки. По этим местам проходит один из самых длинных автобусных маршрутов столицы - Е148, без малого 44 километра в одну сторону. А ещё здесь бережно хранят московскую историю. Буквально. Всё это о районе Вороново.

Усадьбу Вороново один из бывших владельцев собственноручно сжег дотла. Это сделал градоначальник Москвы граф Федор Ростопчин в 1812 году. Так он хотел уберечь имущество от рук наполеоновских солдат, подступавших к городу.

Есть легенда, что Ростопчин заранее спрятал все ценности где-то в Вороново, чтобы ничего не досталось французам. Но только вот столетия поисков не дали результатов и, возможно, заветные сокровища до сих пор ждут своего часа в укромном уголке усадьбы.

Со временем главное здание отстроили заново. Чудом уцелел после пожара Голландский домик 18-го века. Капитально его не перестраивали, поэтому внешний облик сохранился до наших времен в первоначальном виде. Интересно, что в свое время здесь бывала сама императрица Екатерина II.

"Позже эту усадьбу продали графу Шереметьеву, который в принципе и довел ее до современного состояния, обустроил. Здесь было много производств, конюшни, сельское хозяйство развивалось", - рассказывает краевед Бахтиер Абдуллаев.

Сейчас по аллеям не спеша прогуливаются отдыхающие санатория, открытого здесь в 20-м веке. Приехать на лечение в графские имения может любой желающий. А рядом, в селе Никольском, сохранился еще один памятник, практически не менявший свой облик со времен Потемкиных, чья родовая усыпальница находится внутри. Историческое убранство Никольского храма сохранилось, несмотря на большие потери в советское время.

"Была порушена колокольня, было очень много утрат. Но при этом местные жители все время хранили внутреннее убранство храма, иконы. Иконостас дошел до нас в первозданном виде, как он был здесь основан", - говорит краевед Абдуллаев.

Сейчас в районе Вороново тщательно берегут не только историческое наследие, но и важные документы: медицинские карты, трудовые книжки, свидетельства жизни миллионов горожан. В 2023 году здесь открылся гигантский роботизированный комплекс "Мосархив". Он избавляет москвичей от походов по инстанциям, позволяя обрабатывать обращения через портал Госуслуг. По рельсам, общей протяженностью в 70 километров, коробки лавируют между стеллажами; робот находит нужную всего за 5 минут и пользователь получает ответ в личный кабинет. А год назад в Воронове открылся современный культурный центр "Кленово". Разнообразные мастерские и студии - от балета и вокала до столярного дела - отличная возможность для детей и взрослых раскрыть свои способности.

"Стараемся продвигать хорошую музыку, учить детей на разных инструментах, чтобы они играли не только на своих инструментах, которые изначально выбрали, но и могли поменяться", - говорит Владимир Нестеренко, Руководитель клубного формирования и звукорежиссер.

Зрительный зал на 278 мест - для юных талантов из местных студий первая большая сцена, а для профессиональных коллективов — достойные условия для выступлений.

Ещё одна точка притяжения — парк "Тридевятое царство" в поселке Рогово. Он появился в 2022 году и стал не только отличным местом для отдыха, но и решением давней проблемы.

"Раньше, в 70-х годах, когда строились многоквартирные дома, людям выделялось место под строительство сараев. То есть люди здесь хранили свои хозяйственные какие-то вещи, и потом стали хаотично себе пристраивать деревянные постройки", - рассказывает Дарья Епринцева, начальник территориального отдела №3 управы района Вороново.

Сараи снесли и по желанию местных жителей построили парк. Он разделен на несколько частей, Для детей — яркие площадки, а для семейных посиделок — оборудованные мангальные зоны, удобное и, главное, безопасное место для пикников. В другом конце "Тридевятого царства" — современная спортивная зона с тренажерами, скейт-парком и мини-футболом.

Вороново - самый юный район Москвы. Он появился только в 2024 году, объединив сразу 7 поселений и, тем самым, став еще и самым большим районом города. И это лишь начало его истории.