Путин признался в желании отказаться от поста президента

Владимир Путин признался, что 25 лет назад в разговоре с Борисом Ельциным хотел отказаться от президентства, потому что считал себя не готовым к высшей должности в стране. Откровения главы государства прозвучали в интервью Павлу Зарубину.

По словам президента, предложение возглавить страну стало для него неожиданностью.

"Пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано", - поделился российский лидер.

В то время, продолжил Путин, в России было много острых, сиюминутных и жизненно важных вопросов для страны, ее развития и даже сохранения. Они требовали немедленного решения.

"Прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли", - добавил Путин.

Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года после отставки тогдашнего лидера страны Бориса Ельцина. На выборах в марте 2000 года он набрал почти 53% голосов избирателей и стал вторым президентом в истории современной России. Переизбирался в 2004, 2012, 2018 и 2024 годах.

В этом же интервью Павлу Зарубину Владимир Путин рассказал, что в основе противоречий между Западом и Россией лежит не идеология СССР, как казалось прежде, а геополитика.