Собянин: Коммунальщики помогают Донецку и Луганску перед осенне-зимним сезоном

Столичные коммунальщики помогают городам-побратимам Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал на своей странице в соцсети.

В Донецке специалисты должны запустить отопление в более 2,5 тысячи многоквартирных домов и на 450 социальных объектах. Гидравлические испытания и устранение повреждений проводят 18 аварийных бригад. Им предстоит отладить работу 150 котельных.

В Луганске подготавливают к зиме более 2,5 тысяч объектов. Московские коммунальщики приводят в порядок почти 130 котельных, проверяют инженерные сети.

Всего в Донецке и Луганске сейчас работают 35 московских аварийных бригад. Также они восстанавливают кровли многоквартирных домов и проводят оконное остекление.