Тревожные новости о состоянии Николая Дроздова опровергли

В российских соцсетях сегодня появились тревожные новости о состоянии Николая Николаевича Дроздова. 88-летний телеведущий якобы попал в больницу.

По информации телеграм-канала Mash, Дроздова мучают сильные боли и хромота из-за деформирующего гонартроза коленных суставов 3-й степени. Одно колено якобы почти не разгибается. В больнице телеведущему планируют сделать операцию: заменить поочередно оба коленных сустава.

Однако друг семьи Константин Мирошник в интервью "ТВ Центру" опроверг слухи об операции. По его словам, Николай Николаевич чувствует себя хорошо, а в больницу поехал за уколами от боли в коленях.

"Операции не будет. Веселый, легкий, худенький. Да, всё нормально, бодрый, всё хорошо", - сказал Мирошник.