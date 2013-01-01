Лера Кудрявцева вышла на связь после откровений об алкоголизме мужа

Лера Кудрявцева накануне в своем телеграм-канале очень откровенно рассказала о том, что ее молодой супруг страдает алкоголизмом.

Телеведущая призналась, что давно пытается спасти Игоря Макарова, но после каждого лечения все становится только еще хуже, а учитывая ее профессию, Лера не может ни с кем поделиться своими проблемами, ей приходится улыбаться людям, когда хочется забиться в угол и рыдать от бессилия.

Признания Кудрявцевой появились накануне вечером. Сегодня утром телеведущая пришла в себя и вновь вышла на связь с подписчиками.

Она заявила, что жалеет о своих откровениях, потому что выносить личное на публичное обсуждение - не "в ее природе".

"Чот я вчера газанула прилично. Жалею ли я? Скорее да, чем нет. Но, как говориться, фарш не провернешь назад. Имеем то, что имеем!" - написала Лера.

Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году. Влюбленных совершенно не смущала внушительная разница в возрасте. А вот многие поклонники с большим сомнением отнеслись к этому союзу. Тем не менее в 2018 году Кудрявцева родила Макарову дочь. Со стороны казалось, что этот союз вполне благополучен, однако в в начале прошлого года Лера Кудрявцева призналась, что рассталась с молодым мужем. Популярная ведущая дала понять, что ушла от него из-за проблем с алкоголем. Однако спустя время Кудрявцева помирилась с Макаровым.