В Испании начались кровавые стычки после избиения мигрантами пенсионера

В Испании вспыхнули массовые погромы, которые СМИ уже называют самым жёстким противостоянием между местными жителями и мигрантами за десятилетия. Столкновения начались после избиения испанского пенсионера выходцами из Марокко.

На пожилого мужчину напали в городе Торре-Пачеко в провинции Мурсия. По одной из версий, ради лайков в соцсетях. Ему нанесли многочисленные травмы, ограбили и снимали все на телефон. Нападавших не нашли.

Видео инцидента вызвало бурю негодования среди местных жителей, начались массовые беспорядки. Горожане пустили в ход камни, бутылки и холодное оружие. Власти пытаются взять ситуацию под контроль и патрулируют улицы. Как минимум пять человек пострадали, а один арестован.

Погромы уже вышли за пределы юга-востока страны, нападения начались по всей Испании. На этом фоне правые силы требуют выслать 7 миллионов мигрантов. В ряде городов возможно введение особого положения.