Красочный сап-фестиваль прошел в Москве

На Водоотводном канале в Москве прошёл сап-фестиваль. Участники нарядились ангелами, колдунами, мухоморами, клоунами, дедами Морозами. Многие декорировали даже своё плавсредство. Перед стартом прошли выступление флайбордиста. Заметно было, что многие бы тоже не прочь устремиться ввысь, но для этого всё же стоит обладать особыми навыками.

А вот сапы тем и хороши, что это очень доступная спортивная дисциплина. Тут, и стар, и млад. К тому же, хорошая погода и возможность увидеть столицу с редкого ракурса, пройти под мостами и сделать яркие фотографии и видео.

Фестиваль - не гонка, задачи прийти первым нет. Но быстрее всех дистанцию преодолел москвич Максим Николаев. По его словам, он торопился на работу, но пропустить заплыв не мог.