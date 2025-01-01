Гимнаст рухнул с 6-метровой высоты в Большом Московском цирке

В Большом Московском цирке с 6-метровой высоты сорвался 18-летний гимнаст из Эфиопии.

Артист Абель Дагим приехал в российскую столицу на международный фестиваль циркового искусства "Идол-2025". При выполнении трюка на контрольной репетиции он упал мимо мата, ударился головой о манеж и получил тяжелейшие травмы.

На страшных кадрах с арены видно, как акробат приземлился на страховочный мат, но по инерции продолжил движение и ударился головой о пол. Стоявший за матом коллега Абделя должен был остановить его вращение, но не успел сделать этого.

По данным СМИ, у юного гимнаста черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Сейчас за его жизнь борются врачи.