Милонов набросился на любителей лавандового рафа и бездетных женщин в кино

Бездетных женщин нужно запретить показывать в кино, чтобы не создавать неправильный образ у молодежи. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий порассуждал в интервью порталу Газета.ру о причинах поздних браков. По его мнению, эта тенденция связано с "чудовищной инфантильность" современной молодежи. Особое возмущение у депутата вызвали молодые люди до 30 лет, которые, по мнению Милонова, живут неправильно.

"Они заводят котиков или нелепых собачек, катаются на самокатиках в шортиках в то время, когда лучшая часть молодежи после 20 лет пошла защищать страну. Эти инфантильные нежизнеспособные любители лавандового рафа катаются по Москве и по другим городам и совершенно непригодны для созидательной жизни, для создания семьи", - заявил Милонов.

Депутат убежден, что ни одна нормальная девушка не воспринимает таких молодых людей в качестве потенциальных защитников и глав семьи.

Виноват в поздних браках и образ успешной, бездетной женщины в кино, считает депутат. Он предложил ввести запрет на показ подобных персонажей по аналогии с запретом на демонстрацию курения.

"В каком сериале, в каком фильме мы видим успешный образ молодой семьи? Сейчас вообще его нет! Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая", - возмущен депутат.

Ранее Виталий Милонов выступил против введения "налога на достойную старость" для людей без детей. По его мнению, государство должно поддерживать многодетность, но не наказывать этом россиян, у которых по какой-то причине нет детей.