Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 14 июля, сорвала еще ряд попыток киевского режима устроить теракты в России при помощи беспилотников.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, всего за ночь уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом шесть БПЛА были ликвидированы над территорией Орловской области, два аппарата сбиты над Брянской областью, по одному дрону уничтожено над Курской областью, Крымом и Черным морем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области, предложив ему лично удостовериться, что киевский режим бьет по обычным жилым домам.

Глава Курской области Александр Хинштейн после обстрела украинскими националистами пляжа, жертвой которого стал и пятилетний мальчик, подчеркнул, что те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми, это не просто варварство — это преступление против самой человеческой сути.