Герои СВО: матрос Хайбуллин под минометным огнем вынес раненого товарища

Старший матрос Тимур Хайбуллин оказал первую медицинскую помощь раненому товарищу и под плотным миномётным обстрелом со стороны ВСУ эвакуировал его в безопасное место, чем спас ему жизнь. Кроме того, Тимур оперативно сообщил новые координаты для дальнейшей транспортировки пострадавшего в полевой госпиталь.

Младший сержант Денис Корнилаев, находясь на наблюдательном пункте, во время разведки с помощью беспилотника обнаружил замаскированный вражеский танк. Вскоре по цели отработали наши артиллерийские расчеты. Благодаря грамотным действиям, Дениса техника противника была уничтожена. Наши военные не понесли потерь.