Российские вооруженные силы продолжили нанесение высокоточных ударов исключительно по военным объектам Украины. Накануне целью стал Николаевский авиаремонтный завод. Сигналы воздушной тревоги звучат сегодня в Харьковской и Днепропетровской областях.

А в зоне спецоперации наши подразделения продвигаются вперед. За неделю освобождены восемь населенных пунктов, два из них - Николаевка и поселок Карла Маркса в ДНР - накануне.

В зоне ответственности группировки Южных войск СУ-34 нанес удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ. Экипаж точно отработал по вражеским позициям бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила: все цели уничтожены.

На Красноармейском направлении отличились танкисты горного мотострелкового соединения группировки "Центр". С закрытых огневых позиций Т-80 ударил по скоплению боевиков в одном из заброшенных домов. Их обнаружили операторы наших разведывательных "птичек". А потом вели корректировку ударов и контроль за поражением объекта в режиме реального времени.



Бойцы группировки "Восток" при поддержке артиллерии прорвали оборону противника и закрепились в селе имени Карла Маркса. Штурмовики продвигались от дома к дому, выдавливая из укрытий украинских националистов. Часть из них, по словам наших военных, бросала оружие и убегала. Это те, кто недавно были схвачены ТЦКашниками и отправлены на передовую. Но был и хорошо обученный противник.

В Белгородском приграничье саперы Международного противоминного центра в составе группировки "Север" продолжают очистку территории от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ. Их либо уничтожают на месте, а если это невозможно, вывозят на специальный полигон. Обезвреживают самодельные взрывные устройства, несдетонировавшие сбросы с вражеских беспилотников и дронов-камикадзе. Особое внимание уделяется расчистке инфраструктуры, дорог и тропинок. Враг зачастую не делает разницы между военными объектами и мирными жителями.