Кадышева забыта: зумеры полюбили Татьяну Буланову

Не успел интернет отойти от шока из-за внезапно вспыхнувшей у молодежи любви к Надежде Кадышевой, как у зумеров появилась новая любовь. На этот раз звездой TikTok и запрещенных соцсетей стала Татьяна Буланова.

Песни звезды 90-х сейчас активно расходятся или, как правильно говорить, вирусятся в социальных сетях. Под бессмертные хиты молодежь записывает видео, делает мемы и поет в караоке. Особой популярностью пользуются треки "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный" и разбивающая юные, впечатлительные сердечки баллада о расставании и несбывшейся любви "Не плачь".

Билеты на концерты певицы пока раскупают не так активно, как это было с сольниками Кадышевой, но расписание выступлений Булановой заполнено до конца года.

Надежда Кадышева сейчас переживает вторую волну популярности. Молодежь без ума от ее песен, а музыкальные критики уверяют, что артистка заняла нишу "веселого треша", вытеснив оттуда группу "Ленинград". Не обходится и без критики. Так, Стас Садальский заявил, что артистка выглядит как "кукла на чайнике". За коллегу неожиданно вступилась Надежда Бабкина. Она заявила, что нужно радоваться тому, что молодое поколение смогло "разглядеть красоту" народной музыки, а не завидовать и исходить желчью.