Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России

Украина планирует новые удары вглубь территории России. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам совещания с руководством украинской армии.

По его словам, подразделения ВСУ будут "делать все для переноса конфликта на российскую территорию".

"Готовим новые наши дальнобойные удары. Также будем отвечать неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам", — написал Зеленский.

Неделю назад президент Украины делал аналогичное заявление. Тогда он сопроводил анонс атак вглубь регионов России кадрами ударов по различным объектам.

Тогда он утверждал, что приоритеты Киева — создание средств для "защиты жизни". В связи с этим Украина "расширяет производство вооружений" дальнего радиуса действия совместно со странами Запада, чтобы "снизить аппетиты" России.