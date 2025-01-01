Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, заявил министр обороны ФРГ

Германия не будет отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на "последнюю просьбу" Киева. Об этом 14 июля заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times.

По информации газеты, Писториус напомнил, что у Германии осталось "всего шесть систем Patriot". Министр также отметил, что в понедельник встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. Глава Минобороны ФРГ добавил, что собирается обсудить с Хегсетом продажу США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ-2025 заявил, что применение ракет Taurus испортит отношения РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.