Трамп заявил, что США направят дополнительное вооружение Украине

Вашингтон направит Киеву дополнительные комплексы Patriot. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 14 июля.

"Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются", — сказал Дональд Трамп.

Он добавил, что разочарован темпом урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он только слышит "красивые слова" от российского руководства.

При этом президент США не дал точного ответа о возможности введения новых антироссийских санкций.

Ранее Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.