Axios: Трамп объявит о планах поставок оружия Украине в понедельник

Президент США Дональд Трамп объявить в понедельник о плане поставок вооружения Киеву. В него может войти оружие для атаки. Об этом 14 июля заявил журналист портала Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Президент Трамп объявит о новом плане вооружения Украины в понедельник, который, как ожидается, будет включать вооружение для атаки. Два источника заявили, что у них есть основания верить, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности действия", — сообщил журналист Барак Равид.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США направят Украине дополнительное вооружение. Речь идет о дополнительных комплексах Patriot, в которых Украина "так отчаянно нуждается".