В Ростове пройдут дожди при аномальной жаре

Центр и юг России изнывают от жары. Сегодня в столичном регионе ожидают ливни и грозы. Атмосферный фронт уже на подходе.

А над Ростовской областью пока безоблачное небо. Регион накрыл аномальный зной. Местные жители сообщают, что накануне столбики термометров добрались до плюс 60 на солнце. МЧС из-за высоких температур объявило штормовое предупреждение. Такая погода стала настоящим испытанием для населения.

Синоптики прогнозируют на этой неделе сильные дожди, с порывистым ветром. Но пока столицу региона накрыла пыльная буря. Завеса появилась над Ростовом накануне вечером и вероятность такого явления не исключена в ближайшие несколько дней.