Берлин не будет отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на "последнюю просьбу" Киева. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус газете Financial Times. Он напомнил, что у Германии осталось "всего шесть систем Patriot" и анонсировал намеченную на сегодня встречу с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, на которой будет обсуждаться вопрос "дорожной карты" по обеспечению безопасности Европы. Президент США Трамп тоже сегодня обещал выступить с заявлением, но хранит интригу о его содержании. Американские СМИ гадают: речь о военной помощи Киеву, об очередном пакете антироссийских санкций - или о повышении торговых пошлин.

Если верить американским СМИ, Дональд Трамп готовит громкое заявление о помощи Украине. Речь может идти о миллиардах долларах.

"Дональд Трамп рассматривает возможность впервые с момента своего прихода к власти выделить финансирование Украине. Источник потенциальных средств пока не ясен. По данным американских чиновников, у Трампа остались неиспользованные $3,85 млрд из президентского фонда эпохи Байдена — эти деньги можно направить на поставки вооружений Украине. Также президент имеет право конфисковать около $5 млрд замороженных российских активов и передать их Киеву, но ни Трамп, ни Джо Байден ранее этим правом не воспользовались", - сообщает CBS News.

Сам Трамп обещал, что в понедельник сделает важное заявление. При этом от него самого нет никакой конкретики. Всё остальное догадки, или даже спекуляции западных СМИ. По данным Axios, Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины, который будет включать наступательное оружие. Поставки могут включать дальнобойные ракеты, "способные достигать целей глубоко на территории России, в том числе в Москве", говорится в материале издания. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует новые удары вглубь территории России с использованием дальнобойных ракет.

Впрочем, сколько бы денег Трамп на Украину не выделил, важен сам факт этого решения, которое идёт по пути эскалации, а не миротворчества, достойного нобелевской премии. Вашингтон прямо сейчас давит на Россию при помощи угроз. Но что будет реализовано в реальности? Вот версия телеканала FOX, поддерживающего республиканцев.

"Я думаю, главное, что сделает Трамп, — усилит украинское ПВО. Без сильной противовоздушной обороны переговорная позиция рушится. Поэтому когда Трамп выйдет в понедельник, мы услышим о предоставлении большего числа систем ПВО, вероятно, как через США, так и через партнеров по НАТО. Что касается усиления антироссийских санкций. Этот законопроект готов к принятию", - говорит Ребекка Грант, эксперт по национальной безопасности и военным вопросам.

Говоря языком Трампа, он утверждает, что имеет хорошие карты. А потому Россия должна спасовать. Хотя российская армия на деле, а не на словах показывает, что инициатива на стороне Москвы. А Трамп сейчас использует агрессивные заявления как элемент переговоров. То же введение нефтяного эмбарго и 500-процентных пошлин на российскую нефть на деле сложно реализовать. Это санкции уже не против нашей страны, а против Турции, Индии и Китая, что довольно опасно для США с политической и экономической точки зрения. Того и гляди Америка будет вести торговые войны со всем миром. Ведь прямо сейчас Трамп объявил о торговых пошлинах в 30 процентов с Мексикой и Евросоюзом. Они вступят в силу с 1 августа. Белый дом в эфире CNN активно критикуют демократы, хотя сами сделали санкции оружием.

Впрочем, если говорить о Европе, она покорно стерпит всё. О тарифах Трампа было известно давно, ЕС грозился дать ответ и уже чуть ли не с этого понедельника ввести свои антиамериканские пошлины. Но теперь все угрозы перенесены на август.

"США направили нам письмо, в котором говорится о мерах, которые вступят в силу в будущем, если стороны не найдут решение спорных вопросов. Мы, со своей стороны, продлим до августа паузу в том, что касается наших контрмер. И в тоже время продолжим подготовку наших контрмер, чтобы быть во всеоружии", - говорит Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Брюссель подготовил уже два пакета контрмер против США на случай, если с Вашингтоном не удастся договориться. Первый список охватывает американские товары на сумму в 21 миллиард евро, второй - на 72 миллиарда.