Федеральная служба безопасности России предотвратила террористический акт в Крыму, который украинские спецслужбы планировали в отношении высокопоставленного офицера российского Министерства обороны.

Как рассказали в ФСБ в понедельник, 14 июля, по подозрению в подготовке теракта задержана 24-летняя обладательница гражданств России и Украины, которая накануне празднования Дня Победы намеревалась подорвать российского военного в его автомобиле.

Заказчиком преступления, по сведениям сотрудников ведомства, выступила Служба безопасности Украины (СБУ).

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и государственной измене, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Брянской области задержали двух местных жителей, готовивших теракты. Злоумышленники собирали данные о российских военных объектах в регионе, снимали маршруты патрулей и выполняли другие задания в интересах киевского режима. Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркивал, что признание режима Зеленского террористическим — лишь вопрос времени, ведь киевский режим обладает всеми признаками террористической организации.