Лондонский аэропорт закрыли из-за крушения самолета

В британском аэропорту Саутенд потерпел крушение небольшой самолет. Турбовинтовой Beechcraft King AirB200 разбился через несколько секунд после взлета.

Прогремел мощный взрыв, над взлетно-посадочной полосой поднялся столб черного густого дыма. К месту происшествия сразу же направились экстренные службы, аэропорт закрыли до устранения последствий.

Сколько человек находилось в самолете, неизвестно, борт вмещает до 8 пассажиров и экипаж из двух человек. Пока нет данных и о причинах крушения.

Бизнес-джет принадлежал нидерландской компании, которая занимается медицинскими перевозками. Он направлялся в голландский город Лелистад.